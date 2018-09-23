На Украине приступили к описи имущества УПЦ Московского патриархата

Министерство культуры Украины приступило к описи имущества Украинской православной церкви Московского патриархата. Для оценки имущества создана специальная комиссия.

Протоиерей Алексей Радионов из Спасо-Преображенского храма сообщил, что соответствующее уведомление поступило 20 сентября. Он добавил, что и другие церкви из города Глухова Сумской области получили подобные сообщения.

В УПЦ Московского патриархата назвали данные действия подготовкой к захвату имущества религиозных общин на фоне решения вопроса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, сообщает РИА Новости.

«Эта инициатива может быть первым звеном в цепи инициатив по захвату собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников», - заявили представители канонической церкви.

Ранее Константинопольский патриархат назначил своих экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии украинской церкви.

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