На Украине объявили о введении военного положения

Президент Украины Петр Порошенко подписал документ о введении военного положения в стране. Теперь указ должна одобрить Верховная Рада.

Военное положение вводится на 60 суток: с 15:00 26 ноября до 15:00 25 января 2019 года. Ввести военное положение рекомендовал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Причиной такого решения стал инцидент в Керченском проливе 25 ноября, сообщает RT.

Напомним, накануне ФСБ задержала три военных корабля Украины. По данным спецслужбы, они нарушили государственную границу России. После отказа исполнить требования пограничников корабли обстреляли. В результате были ранены трое украинских военных.

ВМС Украины сообщили о шести пострадавших. Украинская сторона заявила, что корабли направлялись из Одессы в Мариуполь, об их передвижении власти России были уведомлены. Порошенко назвал действия российской стороны «актом агрессии».