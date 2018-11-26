На Украине объявили о введении военного положения

На Украине объявили о введении военного положения

Президент Украины Петр Порошенко подписал документ о введении военного положения в стране. Теперь указ должна одобрить Верховная Рада.

Военное положение вводится на 60 суток: с 15:00 26 ноября до 15:00 25 января 2019 года. Ввести военное положение рекомендовал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Причиной такого решения стал инцидент в Керченском проливе 25 ноября, сообщает RT.

Напомним, накануне ФСБ задержала три военных корабля Украины. По данным спецслужбы, они нарушили государственную границу России. После отказа исполнить требования пограничников корабли обстреляли. В результате были ранены трое украинских военных.

ВМС Украины сообщили о шести пострадавших. Украинская сторона заявила, что корабли направлялись из Одессы в Мариуполь, об их передвижении власти России были уведомлены. Порошенко назвал действия российской стороны «актом агрессии».

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
События: война
Следующая новость В РФ предложили ввести доплату врачам за смертность на участках

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО