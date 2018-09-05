На Украине на депутата-гитлеровца Андрея Парубия подают в суд

Депутат Верховной рады, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович подает в суд на спикера украинского парламента Андрея Парубия за его слова об Адольфе Гитлере.

Спикер заявил, что изучал прямую демократию «на научном уровне» и призвал не забывать вклад Адольфа Гитлера в ее развитие.

Вадим Рабинович заявил, что подает в суд на Андрея Пaрубия за пропаганду фaшизма, которая запрещена на Украине.

Он добавил, что спикер Рады должен извиниться перед народом и уйти в отставку, отмечает «Федерал Пресс».