На Украине на депутата-гитлеровца Андрея Парубия подают в суд
Депутат Верховной рады, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович подает в суд на спикера украинского парламента Андрея Парубия за его слова об Адольфе Гитлере.
Спикер заявил, что изучал прямую демократию «на научном уровне» и призвал не забывать вклад Адольфа Гитлера в ее развитие.
Вадим Рабинович заявил, что подает в суд на Андрея Пaрубия за пропаганду фaшизма, которая запрещена на Украине.
Он добавил, что спикер Рады должен извиниться перед народом и уйти в отставку, отмечает «Федерал Пресс».
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