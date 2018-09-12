На Украине арестованы акции Внешэкономбанка, Сбербанка и ВТБ
Апелляционный суд Киева арестовал акции «дочек» Внешэкономбанка, Сбербанка и ВТБ по иску компаний олигарха Игоря Коломойского о взыскании компенсации за имущество в Крыму.
Под запретом оказались действия банков по ликвидации или реорганизации юридические лица, а также по продаже принадлежащего им имущества.
Иск подан во исполнение решения Арбитражного суда Гааги от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за утрату компаниями Коломойского крымской недвижимости.
В пользу истцов присудили взыскать 139 млн долларов, передает «Экономика сегодня».
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