На Украине арестован танкер за «контакты» с Крымом в прошлом

На Украине арестован бывший российский танкер, поставлявший Черноморскому флоту в Крыму топливо в 2015 году. Тогда корабль носил название Vilga, но в 2018 году был продан Украине и переименован в Mriya.

Жалобу на отказ в аресте судна удовлетворил Херсонский апелляционный суд. Теперь на судно будет наложен арест.

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал ФБА «Экономика сегодня», что Киев предъявляет претензии танкеру за рейсы, совершенные до его покупки. По его словам, сложившаяся ситуация демонстрирует попытки Украины «любыми путями пресечь все возможные контакты политиков, бизнеса и граждан с Россией».

11 августа на танкере прошли обыски. На борту находились россияне, украинцы, грузины и азербайджанцы. Экипаж подозревают в нарушении запрета на заход в порты Крыма.