Украина запретила ввоз в страну книг Устиновой и энциклопедии для мальчиков

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны пяти книг из РФ, среди которых два детективных романа Татьяны Устиновой и Дарьи Дезомбре и энциклопедия для мальчиков.

Экспертный совет постановил, что в произведениях Устиновой и Дезомбре «героизируются силовые структуры страны-агрессора».

Также вводится запрет на ввоз книги «Все, что должен знать каждый образованный мальчик» издательства «АСТ», сообщает РБК. В Совете Госкомтелерадио пояснили, что в книге «навязываются идеи «русского мира».

Под запретом оказался роман Андрея Филимонова «Головастик и святые» за присутствие в тексте ненормативной лексики и оскорбительных высказываний в адрес Украины.

В 2017 году на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну книг с антиукраинским содержанием.