Украина запретила вакцину из-за маркировки на русском языке

Украинская государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила реализацию, хранение и применение серии вакцины от столбняка «Пентаксим».

Отмечается, что запрет связан с тем, что производитель нарушил один из пунктов украинского законодательства - он сделал маркировку на русском языке.

Данная запретная вакцина также предназначена для профилактики дифтерии, коклюша и полиомиелит в комплекте с суспензией, отмечает «НСН» со ссылкой на «Известия».