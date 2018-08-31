Украина запретила вакцину из-за маркировки на русском языке
Украинская государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила реализацию, хранение и применение серии вакцины от столбняка «Пентаксим».
Отмечается, что запрет связан с тем, что производитель нарушил один из пунктов украинского законодательства - он сделал маркировку на русском языке.
Данная запретная вакцина также предназначена для профилактики дифтерии, коклюша и полиомиелит в комплекте с суспензией, отмечает «НСН» со ссылкой на «Известия».
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