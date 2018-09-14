Украина выиграла первичный спор у России на 3 млрд рублей

Апелляционный суд Англии принял сторону Украины по апелляционной жалобе на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге Киева перед Москвой в размере трёх миллиардов долларов.

Речь идёт о купленных Россией облигациях внешнего государственного займа, которые были выпущены кабинетом министров Украины в 2013 году.

Ценные бумаги должны были быть погашены в конце 2015 года. Однако Украина ввела мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе России.

Отмечается, что Высокий суд Лондона должен будет вернуться к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой с учетом политической составляющей, передает «НСН» со ссылкой на ТАСС.