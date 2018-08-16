Украина вводит новые тайные транспортные ограничения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал очередные ограничения в транспортном сообщении с Россией.

По его словам, согласно подписанному «историческому» документу, в Москву, как в старые добрые времена, «будут ходить только медведи».

Других подробностей он не сообщил, передает «Экономика сегодня».

Прямые поезда российского формирования не ходят между странами еще с 2014 года за исключением рейса Москва-Кишинев-Москва с остановкой в Киеве.

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