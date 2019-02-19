Украина восстала против показа российского фильма «Т-34» в США

Украинское посольство в США потребовало отменить показ российского фильма «Т-34». По мнению дипломатов, кинолента демонстрирует агрессию России в мире.

Соответствующий пост посольство разместило в социальной сети Facebook. Дипломаты считают, что фильм «распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире… используя историческую память о героях Второй мировой войны».

Посольство выразило благодарность украинской общине в Штатах, которая остановила показ киноленты в нескольких городах, и призвало активистов последовать этому примеру, пишут «Известия». Дипмиссия разместила перечень кинотеатров, где планируется показ фильма.

Картина «Т-34» режиссера Алексея Сидорова рассказывает о военном Ивушкине, который попал в плен во время Великой Отечественной войны и планирует совершить побег с помощью советского танка Т-34. Фильм появился в прокате 1 января. Он занял второе место по сборам в истории российского проката с 1991 года.