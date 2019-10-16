Украина внесла в условия отбора на Евровидение пункт про РФ

На Украине опубликовали правила национального отбора на Евровидение-2020. К конкурсу не допустят артистов, выступавших в России с 2014 года.

В одном из пунктов правил говорится, что участвовать в отборе смогут исполнители, которые не были с концертами в России с 2014 года и не въезжали на территорию Крыма.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что представитель страны на Евровидении должен «разделять позицию и ценности украинского общества», передает телеканал «360».

В 2019 году Украина не принимала участия в конкурсе. Вышедшие в финал исполнители отказались от поездки в Тель-Авив. Так, певица Мaruv рассказала, что условия НОТУ были «кабальными». Одним из пунктов оказался запрет на выступления в России.