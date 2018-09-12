Украина для усиления перебросила свои войска в Азовском море
Украина перебросила войска к Азовскому морю и усилила свое присутствие в акватории Азовского моря - вооруженные силы Украины пополнили группировку в Приазовье.
В Генштабе Украины такую меру приняли в связи с обеспечением полного контроля ситуации в регионе и поддержки корабельной группировки и обороны побережья Азовского моря.
В частности, украинская сторона перебросила в акваторию Азовского моря два бронекатера типа «Гюрза-М», а ранее были переброшены бронекатер «Лубны» и «Кременчуг», сообщает «Народные новости».
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