Украина для усиления перебросила свои войска в Азовском море

Украина перебросила войска к Азовскому морю и усилила свое присутствие в акватории Азовского моря - вооруженные силы Украины пополнили группировку в Приазовье.

В Генштабе Украины такую меру приняли в связи с обеспечением полного контроля ситуации в регионе и поддержки корабельной группировки и обороны побережья Азовского моря.

В частности, украинская сторона перебросила в акваторию Азовского моря два бронекатера типа «Гюрза-М», а ранее были переброшены бронекатер «Лубны» и «Кременчуг», сообщает «Народные новости».