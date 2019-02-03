Украина собралась воевать с Россией графитовыми бомбами

Кандидат в президенты Украины Инна Богословская назвала одним из пунктов своей «стратегии» в отношении России создание графитовых бомб.

По ее словам, графитовые бомбы — то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены.

Инна Богословская добавила, что бомбы – путь к диалогу Украины с Россией, передает RT.