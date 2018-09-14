Украина собирается воспользоваться приглашением страны в НАТО

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что абсолютно все руководители ЕС» в ходе закрытого заседания саммита Североатлантического альянса «твердо подчеркнули», что «двери НАТО открыты» для Украины.

Он пообещал обязательно воспользоваться этим предложением.

Лидер Украины заявил, что такое решение будет сигналом о твердости намерений Киева и сообщением для западных партнеров.

Также он назвал это способом лишний раз «попрощаться» с Москвой, передает «URA».