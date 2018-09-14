Украина собирается воспользоваться приглашением страны в НАТО
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что абсолютно все руководители ЕС» в ходе закрытого заседания саммита Североатлантического альянса «твердо подчеркнули», что «двери НАТО открыты» для Украины.
Он пообещал обязательно воспользоваться этим предложением.
Лидер Украины заявил, что такое решение будет сигналом о твердости намерений Киева и сообщением для западных партнеров.
Также он назвал это способом лишний раз «попрощаться» с Москвой, передает «URA».
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