Украина собирается стать современной ракетной державой
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что государство закупит современное и высокоточное ракетное оружие, а также начнет собственное производство ракет.
По его словам, подготовка производства и закупки начнётся с 2018 года.
Петр Порошенко добавил, что у Украины уже имеются артиллерийские системы, высокоточные средства поражения и бронетанковые системы, сообщает «НСН» со ссылкой на «Газета.ru».
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