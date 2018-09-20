Украина собирается стать современной ракетной державой

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что государство закупит современное и высокоточное ракетное оружие, а также начнет собственное производство ракет.

По его словам, подготовка производства и закупки начнётся с 2018 года.

Петр Порошенко добавил, что у Украины уже имеются артиллерийские системы, высокоточные средства поражения и бронетанковые системы, сообщает «НСН» со ссылкой на «Газета.ru».