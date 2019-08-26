Украина снижает импорт российского дизеля

Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза. Снижение связано в том числе с решением Киева ввести в августе специальную пошлину в размере 3,75%.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, это привело к росту импорта из стран Евросоюза и Белоруссии.

Как отметил представитель президента Украины в правительстве страны Андрей Герус, уже к середине этого года поставки дизеля снизились до 45% от потребностей украинского рынка, а в этом месяце они уменьшатся вдвое, сообщает РБК.

Киев с 1 августа ввел спецпошлины на большинство товаров из РФ. В том числе в список вошло дизельное топливо. Ряд его крупнейших импортеров заявили о намерении прекратить из-за этого поставки топлива из России.