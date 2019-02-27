Украина рискует пропустить «Евровидение-2019»

Украина рискует пропустить «Евровидение-2019»

Киев не исключил отказа от участия в «Евровидении». Такой сценарий допустил член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александр Кольцов.

По его словам, после переговоров с артистами и продюсерами сохраняется высокая вероятность отмены участия Киева в музыкальном конкурсе. Кольцов объяснил, что конкурс «стал настолько политизированным», что целесообразно отказаться от участия в нем.

Он также высказался, что Украине не нужно делать акцент на связи украинских исполнителей с Россией, пишет ТАСС. Это может привести к тому, что артисты откажутся представлять страну.

«Если в дальнейшем мы установим нулевой уровень толерантности и запретим украинским артистам, выступавшим в России или сотрудничающим с российскими артистами, то боюсь, что никто особо не захочет принимать участие в таком конкурсе», - сказал Кольцов.

23 февраля в результате нацотбора на Украине победила певица Maruv. По условиям контракта, ей запрещалось общаться с журналистами, импровизировать на сцене и требовалось выполнять любые требования НОТУ. Позже певица сообщила, что отказывается подписывать контракт.

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Места: Украина
События: Евровидение
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