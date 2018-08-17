Украина разработала проект прекращения сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина разработала проект прекращения транспортного сообщения с Россией.

Российский политолог и аналитик Александр Асафов отметил, что данное заявление не мешает супруге министра владеть бизнесом, который зарабатывает в России.

Резюмируя, Александр Асафов отметил, что одно дело производить публичную политическую риторику, и совсем другое зарабатывать деньги.

По мнению политолога, в сознании министра Украины эти вещи разделены, передает «ПолитЭксперт».

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