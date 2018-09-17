Украина разорвала договор 1997 года о дружбе с Россией

Петр Порошенко подписал указ о прекращении договора о дружбе с Россией, который был заключен 31 мая 1997 года.

Отныне договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией расторгнут.

После получения бумаг Петр Порошенко заявил, что уведомит Москву о прекращении действия договора в срок до 30 сентября.

Также глава Украины рассказал о своем намерении проинформировать об этом руководство ООН во время своего ближайшего визита в США, передает «Экономика сегодня».

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