Украина пыталась лишить голоса представителя Крыма в ОБСЕ

Украинская делегация в очередной раз предприняла попытку лишить слова представителя Крыма. Произошло это на совещании ОБСЕ по правам человека, которое проходит в Варшаве.

Главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская делала доклад по вопросам свободы СМИ. Сразу же после начала ее речи член украинской делегации заявил, что журналистка не должна выступать на площадке и ей следует покинуть зал.

Тем не менее, журналистка смогла закончить свое выступление. После чего пригласила всех присутствующих посетить Крым, и оценить самим ситуацию с правами человека в регионе. Также она подчеркнула, что республику регулярно посещают иностранные делегации, пишут «Известия».

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест после прибытия в Крым делегации во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.