Украина признала Крымский мост бесполезным и опасным
Украинские эксперты назвали мост через Керченский пролив бесполезным и опасным.
«Есть история этого вопроса, выводы специалистов, как украинских, так и российских, что при строительстве этого моста нарушено все. Поэтому для меня, в первую очередь, это объект очень большой техногенной опасности», - заявил бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко.
Политик добавил, что Украине он не нужен из-за дорогой эксплуатации, передает агентство «URA.RU». По словам Сенченко, введение персональных санкций к лицам, причастным к строительству моста, не приносит партнерам с Запада негативных последствий.
Ранее сообщалось, что из-за открытия Крымского моста на полуостров хлынула волна туристов, что привело к образованию многочасовых пробок на дорогах.
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