Украина пригласила НАТО провести учения в Черном море

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что чего Украина намерена расширить районы проведения учений НАТО на своей территории.

В частности, президент Украины предлагает провести учения в украинской части Черного моря.

Петр Порошенко положительно высказался о совместных учениях ВМС Украины и НАТО Sea Breeze в 2019 году. По словам украинского президента, Киев и НАТО демонстрируют единство и готовность вместе защищать мир и общие ценности, передает «Экономика сегодня».

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