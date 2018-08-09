Украина пригласила НАТО провести учения в Черном море
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что чего Украина намерена расширить районы проведения учений НАТО на своей территории.
В частности, президент Украины предлагает провести учения в украинской части Черного моря.
Петр Порошенко положительно высказался о совместных учениях ВМС Украины и НАТО Sea Breeze в 2019 году. По словам украинского президента, Киев и НАТО демонстрируют единство и готовность вместе защищать мир и общие ценности, передает «Экономика сегодня».
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