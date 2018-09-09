Украина предъявила условия для подачи пресной воды в Крым

Замминистра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрий Гримчак заявил, что для подачи воды в Крым Москве нужно сделать официальный запрос и признать оккупацию полуострова.

Гримчак отметил, что Россия до сих пор не обращалась к Украине по вопросу возобновления поставок воды в Крым.

«Если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить», - заявил он.

Гримчак добавил, что после выполнения этих условий можно будет определить, сколько будет стоить вода для Крыма, передает телеканал «360».

Полуостров вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Украина обеспечивала потребности в воде жителей Крыма через Северо-Крымский канал, однако подача воды была прекращена после возвращения республики в состав РФ.