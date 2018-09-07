Украина предложила обнести Азовское море минными полями

Украинский капитан Евгений Лупаков призвал Киев создать минные поля в Азовском море для противодействия России.

Между этими зонами он предлагает оставлять «узкие коридорчики» для прохода судов под контролем украинских кораблей и тральщиков.

По его словам, мины должны быть основой украинской морской доктрины, сообщает «Экономика сегодня».