Украина предложила обнести Азовское море минными полями
Украинский капитан Евгений Лупаков призвал Киев создать минные поля в Азовском море для противодействия России.
Между этими зонами он предлагает оставлять «узкие коридорчики» для прохода судов под контролем украинских кораблей и тральщиков.
По его словам, мины должны быть основой украинской морской доктрины, сообщает «Экономика сегодня».
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