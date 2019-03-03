Украина предложила мирное решение по вопросу Донбасса

Депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что Киеву удастся вернуть Донбасс, если Россия станет гарантом выполнения ДНР и ЛНР новых соглашений, которые могут быть достигнуты в будущем.

Депутат добавил, что обеим сторонам внутриукраинского конфликта следует разработать предложение, которое можно было бы выдвинуть на государственный референдум, и двигаться к подписанию мирного договора и возвращению территорий и людей политическим путем.

Однако для этого потребуется идти на компромиссы, среди которых - особый статус этих территорий на несколько лет — на восстановление мирной жизни и инфраструктуры и возвращение людей в реалии нашей страны и закон про амнистию для тех, кто не убивал и не совершал преступлений, отмечает РИА «Новости».