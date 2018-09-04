Украина предложила Австрии взять шефство над городом ДНР
Президент Украины Петр Порошенко предложил Австрии взять «шефство» над одним из населенных пунктов Донбасса.
Политик добавил, что следующий год в Австрии провозгласят годом культуры Украины.
Жители Украины предложили Петру Порошенко задуматься о целесообразности его предложения.
По их мнению, нет смысла укреплять государство, когда оно раздает свои города на попечение иностранцам, сообщает «Экономика сегодня».
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