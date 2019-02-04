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Украина построила вышки для наблюдения за Азовским морем

Украина построила вышки для наблюдения за Азовским морем

Украина начала принимать меры по усилению морских соединений на Азовском море. Для этого созданы наблюдательные вышки и будут закуплены 22 патрульных судна.

Об этом сообщил глава пограничной службы Украины Петр Цигикал. К настоящему времени построены пять пунктов наблюдения, в течение года их оборудуют необходимой аппаратурой.

Цигикал уточнил, что данные посты строятся для контроля обстановки на Азовском море. Министерство внутренних дел Украины также готовится заказать у Франции 22 патрульных корабля, передает «ПолитЭксперт».

Об усилении контроля за морской границей Киев заявил после инцидента в Керченском проливе. Тогда три военных корабля незаконно нарушили границу РФ. Они проигнорировали требования пограничников и совершили серию опасных маневров, после чего были задержаны.

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