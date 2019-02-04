Украина построила вышки для наблюдения за Азовским морем

Украина начала принимать меры по усилению морских соединений на Азовском море. Для этого созданы наблюдательные вышки и будут закуплены 22 патрульных судна.

Об этом сообщил глава пограничной службы Украины Петр Цигикал. К настоящему времени построены пять пунктов наблюдения, в течение года их оборудуют необходимой аппаратурой.

Цигикал уточнил, что данные посты строятся для контроля обстановки на Азовском море. Министерство внутренних дел Украины также готовится заказать у Франции 22 патрульных корабля, передает «ПолитЭксперт».

Об усилении контроля за морской границей Киев заявил после инцидента в Керченском проливе. Тогда три военных корабля незаконно нарушили границу РФ. Они проигнорировали требования пограничников и совершили серию опасных маневров, после чего были задержаны.