Украина попала в тройку самых вредящих России стран

Минэкономразвития посчитало, что к концу 2018 года против российских товаров действовали 159 санкций со стороны 62 стран. Ущерб от ограничительных мер составил 6,3 млрд долларов.

Это следует из материалов ведомства «О работе по устранению барьеров на внешних рынках». В презентации говорится, что лидером по числу введенных санкций стал Евросоюз (25), за ним следуют Украина (22), Индия (16), Беларусь (13), Турция (13) и США (9).

Вместе с тем распределение стран по сумме нанесенного ущерба выглядит иначе: на первом месте ЕС (2,4 млрд долларов), на втором – США (1,1 млрд долларов), на третьем – Украина (775 млн долларов). Самые большие потери от санкций понес металлургический сектор, за ним идет сельскохозяйственная и химическая промышленность.

Министерству удалось устранить ряд барьеров на сумму около 330 млн долларов, пишет РБК.

Ранее США сообщили о подготовке новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.