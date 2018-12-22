Украина получила 1,4 млрд долларов на спасение граждан страны
Украина получила от Международного валютного фонда транш на сумму в 1,4 млрд долларов после того, как правительство страны согласилось поднять цены на газ на 23,5%.
Совет директоров Международного валютного фонда 18 декабря утвердил новую программу финансирования stand-by для Украины на 3,9 млрд долларов, рассчитанную на 14 месяцев.
По сути, она заменила четырехлетнюю программу расширенного финансирования, которая была рассчитана на 17,5 млрд долларов и заканчивалась в марте 2019 года. За время ее действия Украина получила от МВФ около 8,4 млрд долларов, последний транш был в апреле прошлого 2017 года, передает ТАСС.
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