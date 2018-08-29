Украина полностью отказалась от поставок российского цемента

Украинские власти с сегодняшнего дня запретили ввоз в страну цементного клинкера из России.

Власти считают, что таким образом стране удастся защитить свои интересы в качестве зеркального ответа России на импорт ряда товаров из Украины, передает «360» со ссылкой на Interfax.

Клинкер (в цементной промышленности) — промежуточный продукт при производстве цемента.