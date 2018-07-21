Украина передала Нидерландам дело сбитого над Донбассом МН17

Украинский лидер Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Нидерландами о международном сотрудничестве, которое позволит голландской стороне организовать суд по делу о падении малазийского Boeing 777 в Донбассе.

Соглашение было подписано в июле 2017 года. По данным Минюста Украины, «подписанный документ предусматривает, что у Нидерландов есть компетенция преследовать лица за преступления» в связи с падением самолета МН17.

Судебные разбирательства пройдут в голландском суде, скорее всего, в Гааге. Теперь компетентные органы двух государств смогут сотрудничать между собой в расследовании уголовного дела и осуществления преследования лиц, причастных к сбиванию самолета, передает РИА Новости.

Boeing 777 направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, все пассажиры погибли.

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