Украина объяснила отказ вывезти военную технику из Крыма

Экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что если Киев заберет свою военную технику из Крыма, то партнеры с Запада перестанут оказывать давление на Москву.

Оставшиеся на полуострове корабли, самолеты и бронетехника на 70% оснащены российским оборудованием.

«Если мы забираем эти корабли в условиях импортозамещения, то теряем аргумент в международных институтах, куда подали иск. Международные институты будут говорить: «Вы же между собой там договорились, забрали корабли, то есть проблем никаких нет», - приводит слова Гайдука Lenta.ru.

В феврале украинский президент Петр Порошенко заявил, что заберет военную технику только вместе с Крымом.