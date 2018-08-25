Украина объяснила отказ вывезти военную технику из Крыма
Экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что если Киев заберет свою военную технику из Крыма, то партнеры с Запада перестанут оказывать давление на Москву.
Оставшиеся на полуострове корабли, самолеты и бронетехника на 70% оснащены российским оборудованием.
«Если мы забираем эти корабли в условиях импортозамещения, то теряем аргумент в международных институтах, куда подали иск. Международные институты будут говорить: «Вы же между собой там договорились, забрали корабли, то есть проблем никаких нет», - приводит слова Гайдука Lenta.ru.
В феврале украинский президент Петр Порошенко заявил, что заберет военную технику только вместе с Крымом.
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