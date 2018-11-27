Украина начудила с военным положением в стране

Украина начудила с военным положением в стране

На Украине опубликовали неверный приказ о военном положении. В кабмине обещают наказать виновных, а новый документ обнародовать в ближайшее время.

Оказалось, что издание «Правительственный курьер» распространило приказ с неверными датой и временем. На это указала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она заявила, что военное положение будет введено не на 60, а на 30 дней, уточняет РИА Новости.

Накануне президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в связи с инцидентом в Керченском проливе. В воскресенье, 25 ноября, украинские корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» вошли в территориальные воды России. Чтобы остановить корабли, российские пограничники применили силу.

Корабли задержали, в отношении моряков изберут меру пресечения. Из-за инцидента Порошенко подписал указ о военном положении. Его одобрила Верховная рада. Военное положение вводится в десятках областей, в том числе в Луганской и Донецкой.

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