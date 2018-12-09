Украина начнет выплачивать пособия политзаключенным из РФ
Петр Порошенко издал указ о выплате стипендии задержанным в России украинцам в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также освобожденным из числа таких лиц.
Размер ежемесячного пособия — три прожиточных минимума на Украине (почти 200 долларов).
Стипендия получила имя Левко Лукьяненко - украинского диссидента и правозащитника, политического деятеля.
Он Выступал против присутствия русского языка на Украине и назначения русских на высшие государственные посты. В 2005 году ему присвоено звание Героя Украины. Умер в июле 2018 года, передает РИА «Новости».
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