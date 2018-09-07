Украина не хочет допускать Россию к расследованию убийства главы ДНР
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко и депутат Мария Ионова заявили, что Российские правоохранители не должны расследовать убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Они также призвали наказывать за попытку проведения расследования.
Ирина Геращенко добавила, что следует также понять, правомерно ли закрывать уголовные дела против Александра Захарченко, поскольку «он причастен к страшным военным преступлениям», передает «URA».
Следующая новость Google представит новейшие смартфоны и гаджеты в октябре
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии