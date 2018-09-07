Украина не хочет допускать Россию к расследованию убийства главы ДНР

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко и депутат Мария Ионова заявили, что Российские правоохранители не должны расследовать убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Они также призвали наказывать за попытку проведения расследования.

Ирина Геращенко добавила, что следует также понять, правомерно ли закрывать уголовные дела против Александра Захарченко, поскольку «он причастен к страшным военным преступлениям», передает «URA».