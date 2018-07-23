Украина готова блокировать российские суда в Черном море
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил задерживать российские суда в Черном море в ответ на задержание украинских судов в Азовском море российскими пограничниками.
По его словам, работа в этом направлении, в том числе консультации с Евросоюзом и США, ведется.
Ранее украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд» за «несанкционированные заходы в порты оккупированного Крыма». В ответ Россия приняла решение поверять суда в Азовском море до полной победы над украинским пиратством, сообщает «Экономика сегодня».
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