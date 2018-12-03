Украина разорвет двадцатилетний договор о дружбе с Россией

Украина разорвет двадцатилетний договор о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Принять закон предлагается безотлагательно.

Договор о дружбе был подписан между президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в 1997 году. Он вступил в силу в 1999 году и заканчивался через 10 лет. Однако в 2008 году ни одна из сторон не заявила о намерении выйти из договора, потому срок действия был продлен еще на 10 лет.

Договор о дружбе закреплял принцип нерушимости границ государств, уважения территориальной целостности, обязательство не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, пишет «Интерфакс».

В конце ноября глава украинского МИДа Павел Климкин заявил о скором расторжении порядка 40 договоров с Россией.

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость Сайт одежды в Москве сдавал в аренду детей за криптовалюту

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО