Украина разорвет двадцатилетний договор о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Принять закон предлагается безотлагательно.

Договор о дружбе был подписан между президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в 1997 году. Он вступил в силу в 1999 году и заканчивался через 10 лет. Однако в 2008 году ни одна из сторон не заявила о намерении выйти из договора, потому срок действия был продлен еще на 10 лет.

Договор о дружбе закреплял принцип нерушимости границ государств, уважения территориальной целостности, обязательство не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, пишет «Интерфакс».

В конце ноября глава украинского МИДа Павел Климкин заявил о скором расторжении порядка 40 договоров с Россией.