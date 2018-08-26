Украина 1000 дней прожила без газа из России
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что недавно исполнилось 1000 дней, как страна живет без газа из России.
«Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой петлей и газовым шантажом», - сказал украинский лидер во время церемонии запуска газопровода в Авдеевке.
Порошенко заявил, что Россия заплатит Украине убытки в размере 4,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда, передает «Интерфакс».
В феврале 2018 года суд обязал «Газпром» расплатиться с Украиной за недопоставку согласованных объемов газа. Позже решение было обажловано. Окончательная сумма долга «Газпрома» перед «Нафтогазом» составляет 2,56 млрд долларов.
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