Украина 1000 дней прожила без газа из России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что недавно исполнилось 1000 дней, как страна живет без газа из России.

«Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой петлей и газовым шантажом», - сказал украинский лидер во время церемонии запуска газопровода в Авдеевке.

Порошенко заявил, что Россия заплатит Украине убытки в размере 4,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда, передает «Интерфакс».

В феврале 2018 года суд обязал «Газпром» расплатиться с Украиной за недопоставку согласованных объемов газа. Позже решение было обажловано. Окончательная сумма долга «Газпрома» перед «Нафтогазом» составляет 2,56 млрд долларов.