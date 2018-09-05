Под Уфой произошло землетрясение магнитудой выше пяти баллов

На Урале в 133 километрах к востоку от Уфы произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Сейсмическую активность на глубине в десять километров зафиксировали в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области.

Разрушений не последовало, данных о пострадавших также нет. Все местные предприятия продолжают работать, передает «ТВЦ» со ссылкой на ТАСС.

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