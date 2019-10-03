Уфимцам с Божьей помощью дали тепло в дырявой многоэтажке

Порядка 60 семьям с детьми, которые живут в недостроенном доме в Уфе, включили отопление только после жалобы Папе Римскому Франциску.

Как сообщает РИА «Новости», дом находится в недостроенном жилом комплексе «Лимонарий» по улице Менделеева, 152/4.

Дольщики купили там жилье по условиям жилищно-строительного кооператива. Сдать его должны были еще в 2017 году, однако покупатели так не дождались этого и заселились в недостроенную многоэтажку.

По словам обитателей дома, ни о какой горячей воде и системе пожаротушения сейчас речь вообще не идет, т.к. в доме до сих пор есть дыры. Один из жителей заявил, что из дыр в некоторых квартирах видна улица.

«Когда мы очередной раз завели разговор о задержках сдачи дома, над нами посмеялись и сказали: «Хоть Папе Римскому жалуйтесь». Мы и пожаловались», — сказал он.

Приложили ли руку Его Святейшество - неизвестно. Однако после того, как послание разошлось в сети, отопление включили незамедлительно.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года общее число проблемных объектов долевого строительства в России выросло, как минимум, вдвое.