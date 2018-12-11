Удостоверение Владимира Путина всплыло в архивах разведки ГДР

Удостоверение Владимира Путина всплыло в архивах разведки ГДР

В архивах бывшего Министерства государственной безопасности ГДР («Штази») найдено удостоверение президента России Владимира Путина. До конца существования «Штази» в ГДР Путин числился его сотрудником.

Документ найден в архиве кадров управления «Штази» в Дрездене. Удостоверение выдано 31 декабря 1985 года и было действительно до 1989 года. На нем стоит подпись Путина.

Документ позволял работавшему сотруднику проходить в учреждения «Штази» беспрепятственно. Как уточняет РБК, Путину запрещалось раскрывать данные о том, что он являлся сотрудником спецслужб СССР.

Окончив в 1980-е годы Краснознаменнный институт КГБ СССР, он отправился на работу в ГДР. В официальной биографии на сайте Кремля говорится, что с 1985 по 1990 годы он «проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене» и дослужился до должности старшего помощника начальника отдела в звании подполковника.

Позже его наградили бронзовой медалью «За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР». О связи Путина со «Штази» не знали до сих пор даже в управлении федерального комиссара по отчетам «Штази».

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