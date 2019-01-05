В РФ прошли испытания «Удава» для замены пистолета Макарова

В РФ прошли испытания «Удава» для замены пистолета Макарова

Новый пистолетный комплекс «Удав» для Вооруженных сил России прошел испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Об этом сообщили в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).

Испытания пистолета калибра 9 мм длились с августа по декабрь и проходили на полигонах Минобороны в Западном и Центральном военных округах. Оружие подвергали воздействию климатических и механических факторов, чтобы проверить на соответствие требованиям устойчивости, прочности, указанных в нормативно-технической документации заказчика.

Специалисты исследовали его баллистические характеристики. «Удав» продемонстрировал способность работать в экстремальных условиях при температуре от + 50 до - 70 градусов по Цельсию.

Прицельная дальность стрельбы пистолета составляет 50 метров, емкость магазина – 18 патронов, передает ТАСС. Другие характеристики новинки не разглашаются.

Планируется что «Удав» сменит основное личное оружие военных – пистолет Макарова. Он был принят на вооружение в 1951 году.

Ранее концерн «Калашников» анонсировал начало серийного выпуска нового пистолета Лебедева. Его также рассмаривали как замену пистолета Макарова. Разработка легче предшественника на 200 г и короче на 40 мм.

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