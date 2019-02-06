РФ ударила «Ярсом» по Камчатке для проверки новой ракеты

С космодрома Плесецк состоялся запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ракету запустили в 11:31 по Москве. Она успешно прибыла в пункт назначения на Камчатке.

Ведомство проверяло тактико-технические и летные характеристики «Ярса», пишет ТАСС. В Минобороны отметили, что ракета полностью выполнила поставленные задачи.

Российский ракетный комплекс РС-24 «Ярс» создан для поражения военно-промышленных целей противника. Он разрабатывался в Московском институте теплотехники. Ракета с разделяющейся головной частью является модификацией комплекса «Тополь-М».