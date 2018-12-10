Учителям и врачам запретят брать подарки дороже блокнота

Учителям и врачам запретят брать подарки дороже блокнота

Российским врачам и учителям могут запретить получать любые подарки, кроме цветов и канцелярии. Об этом заявил директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак.

Антикоррупционные стандарты могут распространить и на другие категории госслужащих. В перечень работников войдут сотрудники тех организаций, которые финансируются из бюджета.

Сейчас в отношении врачей и учителей действует статья 575 Гражданского кодекса, которая предусматривает получение подарков госслужащими на сумму не более 3 тыс. рублей. В случае принятия соответствующего законопроекта им будет разрешено принимать подарки в виде цветов, канцелярской продукции или презентов, которые вручены в качестве поощрения, пишет РИА Новости.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который устанавливает перечень подарков для чиновников. Так, им разрешили получать цветы или продукцию с логотипом госоргана или организации. Также чиновникам можно получать ценные подарки, врученные в качестве поощрения от организации.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Украина начнет выплачивать пособия политзаключенным из РФ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО