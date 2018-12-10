Учителям и врачам запретят брать подарки дороже блокнота

Российским врачам и учителям могут запретить получать любые подарки, кроме цветов и канцелярии. Об этом заявил директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак.

Антикоррупционные стандарты могут распространить и на другие категории госслужащих. В перечень работников войдут сотрудники тех организаций, которые финансируются из бюджета.

Сейчас в отношении врачей и учителей действует статья 575 Гражданского кодекса, которая предусматривает получение подарков госслужащими на сумму не более 3 тыс. рублей. В случае принятия соответствующего законопроекта им будет разрешено принимать подарки в виде цветов, канцелярской продукции или презентов, которые вручены в качестве поощрения, пишет РИА Новости.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который устанавливает перечень подарков для чиновников. Так, им разрешили получать цветы или продукцию с логотипом госоргана или организации. Также чиновникам можно получать ценные подарки, врученные в качестве поощрения от организации.