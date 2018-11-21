Учителя получат отпуск длиною в год каждые 10 лет

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает введение для учителей оплачиваемого отдыха длительностью до года один раз в десять лет. Авторами документа стали депутаты «Справедливой России».

Документ 21 ноября внесен в думскую электронную базу данных. Депутаты предлагают оплачивать отпуск в размере не менее 70% от средней зарплаты за соответствующий период предыдущего года.

Учителям хотят дать право досрочного выхода на пенсию, на сокращенную продолжительность рабочего дня, а также на допобразование по профилю минимум раз в три года. Также для педагогов предлагают закрепить возможность 50% компенсации санаторно-курортного лечения не реже, чем раз в пять лет.

Учителям сельских школ дадут жилье с оплатой расходов на свет и отопление. С 1 января 2019 года предлагается приравнять 1 ставку в школах и детсадах к 100% средней зарплаты в регионе, в вузах – не менее 150%, пишет ТАСС. По словам лидера фракции Сергея Миронова, инициатива рассчитана на увеличение доходов учителей и повышение их статуса до уровня госслужащих.

Вместе с тем правительство дало отрицательное заключение на законопроект. Оно указывает, что предлагаемые меры противоречат нормам Трудового и Бюджетного кодексов.