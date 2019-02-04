Читай-город













Читай-город

Учителей предложили наказывать рублем за агрессию к детям

Учителей предложили наказывать рублем за агрессию к детям

В Госдуме предложили вдвое снижать зарплату учителям в случаях психологического и физического насилия над детьми. Соответствующее письмо направлено министру просвещения Ольге Васильевой.

Автором инициативы выступил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Он предложил ввести финансовую шкалу для педагогов, которая будет учитывать отношение учителей к детям.

Чернышов предлагает на треть снижать зарплату учителям, которые впервые проявили агрессию к ребенку, и в два раза при повторении инцидента. Политик объясняет, что это уменьшит «градус жестокости» в школах.

Он напомнил, что насилие над детьми в школах «стало большой и очень серьезной проблемой нашего общества». По словам политика, жестокое обращение начинается с детского сада.

«Некоторые воспитательницы издеваются над маленькими детьми, и те запоминают, что прав тот, кто сильнее», - приводит выдержки из письма Чернышова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 59-летняя учительница в Петербурге избила семилетнего ребенка до сотрясения мозга.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Организации: Дума
Следующая новость РФ заняла второе место в Европе с самым дешевым бензином

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО