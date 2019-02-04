Учителей предложили наказывать рублем за агрессию к детям

В Госдуме предложили вдвое снижать зарплату учителям в случаях психологического и физического насилия над детьми. Соответствующее письмо направлено министру просвещения Ольге Васильевой.

Автором инициативы выступил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Он предложил ввести финансовую шкалу для педагогов, которая будет учитывать отношение учителей к детям.

Чернышов предлагает на треть снижать зарплату учителям, которые впервые проявили агрессию к ребенку, и в два раза при повторении инцидента. Политик объясняет, что это уменьшит «градус жестокости» в школах.

Он напомнил, что насилие над детьми в школах «стало большой и очень серьезной проблемой нашего общества». По словам политика, жестокое обращение начинается с детского сада.

«Некоторые воспитательницы издеваются над маленькими детьми, и те запоминают, что прав тот, кто сильнее», - приводит выдержки из письма Чернышова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 59-летняя учительница в Петербурге избила семилетнего ребенка до сотрясения мозга.