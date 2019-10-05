Учителем года стала преподаватель из Волгограда
4 октября в Кремлевском дворце прошла церемония награждения «Учителя года». Победительницей в этом году стада учительница русского языка из Волгоградской области Лариса Арачашвили.
Конкурс предварил празднование Дня учителя 5 октября. С ним, передает «Коммерсант», педагогов отдельно поздравил президент Путин.
«Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска и сами постоянно развиваетесь, идете вперед»,— обратился к собравшимся учителям глава государства.
День учителя отмечается в России 5 октября. В эту же дату празднуется Всемирный день учителя. В новейшей российской истории праздник впервые отметили в 1994 году.
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