Учителем года стала преподаватель из Волгограда

4 октября в Кремлевском дворце прошла церемония награждения «Учителя года». Победительницей в этом году стада учительница русского языка из Волгоградской области Лариса Арачашвили.

Конкурс предварил празднование Дня учителя 5 октября. С ним, передает «Коммерсант», педагогов отдельно поздравил президент Путин.

«Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска и сами постоянно развиваетесь, идете вперед»,— обратился к собравшимся учителям глава государства.

День учителя отмечается в России 5 октября. В эту же дату празднуется Всемирный день учителя. В новейшей российской истории праздник впервые отметили в 1994 году.