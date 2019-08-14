Ученым в России усложнили контакты с иностранными коллегами

Для российских ученых подготовили приказ, который ужесточает правила их контакта с иностранными коллегами. Так, проведение встреч разрешается только с разрешения руководства.

В документе, подготовленном Министерством науки и высшего образования, говорится, что на встрече с иностранными учеными должны присутствовать не менее двоих российских профессоров. Уведомлять руководство о встрече придется письменно за пять дней до нее. После переговоров ученые обязаны предоставить отчет с описанием разговора и сканами паспортов участников встречи, пишет Lenta.ru.

Иностранцам разрешено использовать записывающие и копирующие устройства только в случаях, предусмотренных международными договорами. Этот пункт вызвал особое недоумение у заведующего лабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александра Фрадкова.

Означает ли это, что у приехавших с докладом ученых «теперь надо при входе в организацию отбирать часы, сотовый телефон и другие технические устройства (видимо, и шариковую ручку тоже)», написал он в письме к министру высшего образования и науки Михаилу Котюкову. Фрадков посчитал приказ недопустимым и призвал наказать подготовивших его сотрудников.

Ранее Счетная палата посчитала бесполезным поддержку молодых ученых в России. Она заявила, что результат от инвестиций в кадры оценить невозможно.