Ученые заявили о болезни опьянения без потребления алкоголя

Китайские ученые столкнулись с редким заболеванием, при котором человек оказывается в состоянии алкогольного опьянения без употребления самого алкоголя.

Ученые выяснили, что 60% жертв так называемого неалкогольного жирового гепатоза имеют в организме бактерии, производящие алкоголь.

В одну из китайских медицинских клиник обратился 27-летний молодой человек в состоянии опьянения, которое он сам никак не мог объяснить. Пациент объяснил, что регулярно сталкивается с этими ощущениями, хотя не употребляет ни грамма спиртных напитков и даже не ест пищу, подвергавшуюся брожению.

Анализы пациента показали, что в кишечнике больного количество бактерий K. pneumonia в 900 раз больше, чем у любого среднестатистического человека. Эта бактерия производит алкоголь, который приводил к отравлениям и развитию характерных симптомов безо всякого употребления спиртных напитков.

Ученые подчеркивают, что когда организм перегружен K. pneumonia, он лишается возможности расщеплять производимый ими алкоголь. Неалкогольная жировая болезнь печени или жировой гепатоз объединяет целую группу расстройств, вызывающихся скоплениями жира в печени.

Избыток жировой ткани приводит к фиброзу, который может вызвать цирроз, передает «МедикФорум».