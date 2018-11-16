Ученые утвердили новый мировой эталон килограмма

В ходе 26-й Генеральной конференции по мерам и весам во Франции ученые утвердили новый эталон килограмма. Теперь за эталонный килограмм будет приниматься количество электрической энергии, необходимое, чтобы сдвинуть с места объект весом в килограмм.

Прежде эталоном служил цилиндр, изготовленный из платино-иридиевого сплава. Он хранится в Международном бюро мер и весов во французском Севре. По мнению главы Национальной лаборатории метрологии и испытаний Франции Тома Гренона, неправильно считать эталоном килограмма физический объект.

«Эталон килограмма существует уже достаточно долгое время, и его масса может изменяться», - отметил он.

В 1795 году ученые ввели понятие грамма – веса одного кубического сантиметра воды. Из этого следовало, что килограмм эквивалентен весу одного кубического дециметра воды. Для отражения данного веса был изготовлен платиновый, а потом платиново-иридиевый цилиндр, отмечает ТАСС. Его хранят в Международном бюро мер и весов. Доступ к цилиндру имеют только три человека. Чтобы попасть в комнату, где хранится цилиндр, трое должны повернуть ключ одновременно.

В конце XX века ученые заявили, что эталон теряет массу, и было выдвинуто несколько проектов по разработке новой меры, которая не будет подвержена влиянию времени. В одном из проектов по созданию эталонного килограмма участвовал «Росатом». В августе 2018 года сообщалось, что компания поставит в Германию изотоп кремния-28. В результате был создан новый эталон в виде идеального шара.