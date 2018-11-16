Ученые утвердили новый мировой эталон килограмма

В ходе 26-й Генеральной конференции по мерам и весам во Франции ученые утвердили новый эталон килограмма. Теперь за эталонный килограмм будет приниматься количество электрической энергии, необходимое, чтобы сдвинуть с места объект весом в килограмм.

Прежде эталоном служил цилиндр, изготовленный из платино-иридиевого сплава. Он хранится в Международном бюро мер и весов во французском Севре. По мнению главы Национальной лаборатории метрологии и испытаний Франции Тома Гренона, неправильно считать эталоном килограмма физический объект.

«Эталон килограмма существует уже достаточно долгое время, и его масса может изменяться», - отметил он.

В 1795 году ученые ввели понятие грамма – веса одного кубического сантиметра воды. Из этого следовало, что килограмм эквивалентен весу одного кубического дециметра воды. Для отражения данного веса был изготовлен платиновый, а потом платиново-иридиевый цилиндр, отмечает ТАСС. Его хранят в Международном бюро мер и весов. Доступ к цилиндру имеют только три человека. Чтобы попасть в комнату, где хранится цилиндр, трое должны повернуть ключ одновременно.

В конце XX века ученые заявили, что эталон теряет массу, и было выдвинуто несколько проектов по разработке новой меры, которая не будет подвержена влиянию времени. В одном из проектов по созданию эталонного килограмма участвовал «Росатом». В августе 2018 года сообщалось, что компания поставит в Германию изотоп кремния-28. В результате был создан новый эталон в виде идеального шара.

Новости по теме
Теги:
Места: Франция
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Новый завод в Петербурге полностью обеспечит Россию инсулином

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО